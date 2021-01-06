Тестирование, уведомление о ошибках, багах, дырах в программе.

За каждый найденный недочет в программе, мы будем платить каждому по 650 рублей(киви, вебмани, карта, paypal). Если обнаружен баг, который существенно влияет на работу программы в целом, мы оплатим вам до 5-ти минимумов оплаты обнаружения обычной ошибки(3 250р.)