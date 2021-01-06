Необходимо написать код тест-кейса для проведения тестирования ОДНОЙ определенной функции на PHPUnit и пошагово описать, каким образом и с какими результатами происходит тестирование. Тестирование производится над формой заполнения персональных данных на сайте. Сайт написан ...
Тестирование, уведомление о ошибках, багах, дырах в программе.
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За каждый найденный недочет в программе, мы будем платить каждому по 650 рублей(киви, вебмани, карта, paypal). Если обнаружен баг, который существенно влияет на работу программы в целом, мы оплатим вам до 5-ти минимумов оплаты обнаружения обычной ошибки(3 250р.)
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