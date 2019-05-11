Выполнить тестовое задание для собеседования

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт7 заявок357 просмотров

Нужно полностью выполнить вступительное задание для собеседования, оплата после удачного выполнения

6 лет назад
nylfstylex
Андрей 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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