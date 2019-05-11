Протестировать систему YouGile как обычный пользователь, 60 мин.

Протестировать систему YouGile как обычный пользователь, с записью экрана, 60 мин.

Есть система управления проектами Yougile

Задача:

протестировать систему как реальный пользователь (владелец бизнеса/ руководитель компании, проекта):

зарегистрироваться на сайте, пригласить пользователей – членов команды, настроить рабочий процесс на досках, создать и распределить по пользователям задачи.

От момента регистрации и до окончания записать видео экрана.

По результатам теста заполнить таблицу-отзыв.

Таблица и более подробное описание задания – во вложении.

Чтобы справиться с заданием, Вам необходимо иметь опыт работы с каким-либо бизнесом в качестве руководителя либо представлять детально, как работает бизнес.

В отклике напишите, есть ли у вас опыт работы с системами управления проектами или CRM, а также, есть ли опыт ведения бизнеса.