Анализ логов для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен3 заявки178 просмотров

Необходимо проанализировать логи сайта на предмет спама и предоставить рекомендации как его пресечь. Кто-то спамит сайт, из-за чего периодически перегружает CPU площадки и ее блокируют.

16 лет назад
Skycrew
Степан 
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$20
1 день
Заказ был исполнен в тот же день - это важно когда речь идет о срочном тестировании сайта. Очень доволен работой.
Все отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад