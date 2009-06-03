Вкратце описываю ситуацию. Сайт, интернет магазин, тематика авто, существует больше 3 лет. До 8 апреля шел устойчивый рост на протяжении всего времени существования сайта. По раскрутке всегда пользовались услугами одного и ...
Анализ логов для сайта
Необходимо проанализировать логи сайта на предмет спама и предоставить рекомендации как его пресечь. Кто-то спамит сайт, из-за чего периодически перегружает CPU площадки и ее блокируют.
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