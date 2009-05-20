Найти, залатать, показать какие уязвимости

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрытнет заявок195 просмотров

Требуется найти уязвимости на сайте казино c php, залатать и показать (объяснить) как.

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PHP
16 лет назад
JahDivision
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров