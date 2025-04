Потестировать пару аспектов web-приложения

Имеется web-приложение - бесплатная (open source) система для трекинга рабочего времени - Anuko Time Tracker - http://www.anuko.com. В ней недавно адресованы следующие проблемы:

Totals are incorrect - TIME format is clipped: http://anuko.com/forum/viewtopic.php?t=723 (ошибки в суммарных значениях очень больших величин времени).

Rounding errors in CSV exports (really in time_to_decimal): http://anuko.com/forum/viewtopic.php?t=720 (ошибки округления времени).

ИМЕННО ЭТО и нужно потестировать. НАЙТИ проблемы и чётко описать их.

Тестировать здесь: http://test.wrconsulting.com Если нужна документация по использованию, то вот она: http://www.anuko.com/content/time_tracker/open_source/user_guide.htm

Если что-то непонятно расписано - спрашивайте.

Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения. Спасибо!

ВНИМАНИЕ! ИДЕАЛЬНЫМ индикатором для выбора неизвестного нам исполнителя является какая-то уже найденная вами проблема.