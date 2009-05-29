Битрикс. часто летят базы и отдельные элементы (цены, картинки, характеристики товаров) много спама, хотя защита стоит недавно повесили картинку на весь сайт в логах ничего нет ...
Потестировать пару аспектов web-приложения
Имеется web-приложение - бесплатная (open source) система для трекинга рабочего времени - Anuko Time Tracker - http://www.anuko.com. В ней недавно адресованы следующие проблемы:
Totals are incorrect - TIME format is clipped: http://anuko.com/forum/viewtopic.php?t=723 (ошибки в суммарных значениях очень больших величин времени).
Rounding errors in CSV exports (really in time_to_decimal): http://anuko.com/forum/viewtopic.php?t=720 (ошибки округления времени).
ИМЕННО ЭТО и нужно потестировать. НАЙТИ проблемы и чётко описать их.
Тестировать здесь: http://test.wrconsulting.com Если нужна документация по использованию, то вот она: http://www.anuko.com/content/time_tracker/open_source/user_guide.htm
Если что-то непонятно расписано - спрашивайте.
Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения. Спасибо!
ВНИМАНИЕ! ИДЕАЛЬНЫМ индикатором для выбора неизвестного нам исполнителя является какая-то уже найденная вами проблема.
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