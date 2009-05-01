Найти, залатать и показать как уязвимости в казино

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт1 заявка175 просмотров

Здравствуйте уважаемые посетители!

Требуется найти уязвимости на сайте казино c php.

PHP
16 лет назад
JahDivision
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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