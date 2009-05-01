Добрый вечер, коллеги Есть сайт на платформе Shop-Script, который недавно заблокировал Google. Сообщение Google: "Этот сайт, возможно, распространяет вредоносные программы. При попытке перейти на страницы этого сайта появится страница ...
Найти, залатать и показать как уязвимости в казино
Здравствуйте уважаемые посетители!
Требуется найти уязвимости на сайте казино c php.
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