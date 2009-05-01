Тест сайта на Asp.net

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт6 заявок230 просмотров

Есть сайт который находится в разработке и нужно провести комплексное тестирование

1. код

2. база

3. вёрстке

4. на прочность

и так далее......пишите предлагайте буду рад услышать ваши предложения....ссылку на сайт после переписки

ASP.NET
16 лет назад
grabichev
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров