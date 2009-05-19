Анализ айта на уязвимость

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт5 заявок221 просмотр

Битрикс.

часто летят базы и отдельные элементы (цены, картинки, характеристики товаров)

много спама, хотя защита стоит

недавно повесили картинку на весь сайт

в логах ничего нет

нужно проанализировать сайт на дыры, составить отчет и устранить.

наличие + отзывов по теме обязательно.

16 лет назад
ogo67
49 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров