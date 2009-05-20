Требуется найти все уязвимости казино на базе скрипта Масвет и предоставить отчет в самые короткие сроки. В аську и приват не писать, оставлять предложения только здесь! Новичкам ...
Независимый анализ сайта
Вкратце описываю ситуацию.
Сайт, интернет магазин, тематика авто, существует больше 3 лет.
До 8 апреля шел устойчивый рост на протяжении всего времени существования сайта.
По раскрутке всегда пользовались услугами одного и того же человека, плюс мы со своей стороны обеспечивали постоянное увеличиние контента сайта, да и самостоятельно по мелочи кое что.
Все шло если не хорошо, то довольно неплохо.
Но в апреле все рухнуло. Посещаемость, продажи, конверсия, вообще все.
Продажи упали в 2 с лишним раза.
Конечно, можно на Арзамас все списать, но мы и pr уронили с 5 до 4. То есть все по всем фронтам.
Что делать дальше не очень понятно.
Но совершенно точно одно, нужен независимый анализ ситуации. Что происходит, почему, и какие перспективы. Человеку, услугами которого мы пользуемся, я по прежнему доверяю, но независимый анализ не помешает никогда.
Услуги по анализу оплачиваем в пределах разумного. Конечно, разумное каждый по своему понимает, но нам не жалко денег, просто не хочется попадать на откровенную разводку.
Для предотвращения разного рода ситуаций воспользуемся услугами только уже зарекомендовавшего себя здесь человека.
И во вторых. Для предотвращения разговоров, что у вас все плохо, но мы можем все исправить, надо только к нам по раскрутке перейти, говорим сразу, независимо от результатов анализа, мы не будем пользоваться какими либо другими услугами человека проанализировавшего сайт. Равно как и услугами тех, кого он порекомендует. Только независимый анализ, и ничего больше.
Это проговаривается сразу
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