Тестирование казино на предмет уязвимостей.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт1 заявка735 просмотров

Требуется найти все уязвимости казино на базе скрипта Масвет

и предоставить отчет в самые короткие сроки.

В аську и приват не писать, оставлять предложения только здесь!

Новичкам не беспокоить, требуется хороший специалист.

16 лет назад
JahDivision
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров