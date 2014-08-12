Анализ сайтов и составление списков с рекондациями

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт7 заявок221 просмотр

Необходим знающий специалист, который сможет проанализировать существующие сайты и выдать расширенный список по улучшению юзабилити, внешнего вида и функциональности.

Суть работы

1) ознакомится с сайтом

2) просмотреть все наиболее важные разделы сайта

3) по возможности отыскать не работающие страницы, формы, и прочие важные элементы

4) провести сравнительный анализ с сайтами схожей тематики или конкурентами обязательно подкрепить доводы скриншотами

5) предоставить расширенный список рекомендаций по изменению текущего сайта.

Самое главное в работе это показывать текущие недостатки сайта и подобные достойные решения у конкурентов, при этом чётко обосновывать своё мнение.

Указывайте пожалуйста примерные цены за 1 анализ.

11 лет назад
damapic
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуются тестировщики на веб-проекты / софт

    Срочно нужны тестировщики, в первую очередь на веб-проекты, а также на программное обеспечение (Windows): Что получите: - позадачную оплату; - потенциал для входа в команду Senior; - дальнейший ...

    Тестирование сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Аудит сайта

    $100

    Необходимо СРОЧНО сделать аудит коммерческого сайта по Москве. Тематика - детские праздники. Ваши предложения.

    Тестирование сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Юзабилити аудит сайта

    Требуется глубокий аудит интернет-магазина www.megasila.ru : 1) Аудит дизайна, по результату которого: рекомендации по добавлению, удалению, изменению элементов дизайна сайта; указания на возможные ошибки, рекомендации по повышению привлекательности дизайна. ...

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен комплексный аудит сайта

    Нужен комплексный аудит сайта http://gkpb.su/. Сайт в процессе доделки. Но хочется, чтобы получился хороший. Косяков много. Я хочу чтобы профессионал "под лупой" рассмотрел данный сайт и выдал мне ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Анализ сайта и консультация по его продвижению

    Нужно проанализировать сайт, дать рекомендации по его продвижению в Яндекс и Гугл, также есть несколько вопросов. Сайт простой, почти визитка, производственной компании. Удобно пообщаться в скайпе, думаю достаточно будет 1 часа. Напишите ...

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тестировщик удаленно

    $1000

    Требуется удаленный фуллтайм тестировщик (даже скорее QA) для тестирования веб-сайтов различной тематики: - тестирование статической верстки - функциональное тестирование среди сайтов в основном промо, бывают интернет магазины. обязателен ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проблема с видимостью сайта

    Здравствуйте. Возникла вот такая проблема Яндекс вебмастер выдает ошибки на сайте, а Гугл вебмастер пишет, что Googlebot не может получить доступ к вашему сайту. Подскажите как можно решить данную проблему. ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Удалить вренонос. код с Jino хостинга.

    Есть аккаунт, на него идет повышенная нагрузка, из-за рассылки спама, или иных действий, сайты все не доступны, служба поддержки предоставила файлы, которые заражены, их надо проверить и если они заражены очистить и устранить причины. ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • SMM-специалист на долгосрочное сотрудничество

    Необходим SMM-специалист для долгосрочного сотрудничества с веб-студией. Обязанности: 1. Контент-менеджмент и администрирование сообществ клиентов в социальных сетях 2. Поддержка позитивной коммуникации с подписчиками групп 3. Организация и ...

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад