Анализ сайтов и составление списков с рекондациями

Необходим знающий специалист, который сможет проанализировать существующие сайты и выдать расширенный список по улучшению юзабилити, внешнего вида и функциональности.

Суть работы

1) ознакомится с сайтом

2) просмотреть все наиболее важные разделы сайта

3) по возможности отыскать не работающие страницы, формы, и прочие важные элементы

4) провести сравнительный анализ с сайтами схожей тематики или конкурентами обязательно подкрепить доводы скриншотами

5) предоставить расширенный список рекомендаций по изменению текущего сайта.

Самое главное в работе это показывать текущие недостатки сайта и подобные достойные решения у конкурентов, при этом чётко обосновывать своё мнение.

Указывайте пожалуйста примерные цены за 1 анализ.