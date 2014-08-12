Срочно нужны тестировщики, в первую очередь на веб-проекты, а также на программное обеспечение (Windows): Что получите: - позадачную оплату; - потенциал для входа в команду Senior; - дальнейший ...
Анализ сайтов и составление списков с рекондациями
Необходим знающий специалист, который сможет проанализировать существующие сайты и выдать расширенный список по улучшению юзабилити, внешнего вида и функциональности.
Суть работы
1) ознакомится с сайтом
2) просмотреть все наиболее важные разделы сайта
3) по возможности отыскать не работающие страницы, формы, и прочие важные элементы
4) провести сравнительный анализ с сайтами схожей тематики или конкурентами обязательно подкрепить доводы скриншотами
5) предоставить расширенный список рекомендаций по изменению текущего сайта.
Самое главное в работе это показывать текущие недостатки сайта и подобные достойные решения у конкурентов, при этом чётко обосновывать своё мнение.
Указывайте пожалуйста примерные цены за 1 анализ.
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