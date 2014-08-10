Требуются тестировщики на веб-проекты / софт

Срочно нужны тестировщики, в первую очередь на веб-проекты, а также на программное обеспечение (Windows):

Что получите:

- позадачную оплату;

- потенциал для входа в команду Senior;

- дальнейший вход в элитную команду разработки сложных и $$$вкусных$$$ проектов, включая стартапы!

Что от вас требуется:

- понимание паттернов тест-анализа, тест-дизайна;

- понимание веб-технологий и их особенностей в тестировании;

- уметь грамотно вникать в ТЗ/прототип проекта;

- проверять проект на соответствие ТЗ/прототипу;

- уметь выявлять баги, ошибки, неточности в верстке/дизайне в реализованном проекте;

- проверять юзабилити сайта;

- связь по скайпу или viber/whatsapp и через нашу систему постановки задач, в экстренных случаях связь по телефону (неважно где вы находитесь с точки зрения географии).

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Пожалуйста, не пишите в личку и отвечайте сразу на проект/вакансию.

Указывайте скайп для связи в ответе.

Указывайте также свой опыт в тестировании, использовании программных продуктов.