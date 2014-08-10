Необходимо СРОЧНО сделать аудит коммерческого сайта по Москве. Тематика - детские праздники. Ваши предложения.
Требуются тестировщики на веб-проекты / софт
Срочно нужны тестировщики, в первую очередь на веб-проекты, а также на программное обеспечение (Windows):
Что получите:
- позадачную оплату;
- потенциал для входа в команду Senior;
- дальнейший вход в элитную команду разработки сложных и $$$вкусных$$$ проектов, включая стартапы!
Что от вас требуется:
- понимание паттернов тест-анализа, тест-дизайна;
- понимание веб-технологий и их особенностей в тестировании;
- уметь грамотно вникать в ТЗ/прототип проекта;
- проверять проект на соответствие ТЗ/прототипу;
- уметь выявлять баги, ошибки, неточности в верстке/дизайне в реализованном проекте;
- проверять юзабилити сайта;
- связь по скайпу или viber/whatsapp и через нашу систему постановки задач, в экстренных случаях связь по телефону (неважно где вы находитесь с точки зрения географии).
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Пожалуйста, не пишите в личку и отвечайте сразу на проект/вакансию.
Указывайте скайп для связи в ответе.
Указывайте также свой опыт в тестировании, использовании программных продуктов.
Заявки фрилансеров
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