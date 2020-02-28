Аудит программного кода (C#, ASP.net, Entity)

нужно будет несколько раз прокликать веб-приложение на iOS на сафари и скинуть логи с консоли (через макбук приконнектить)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно провести проверкуи аудит программного кода, который пишет программист в процессе создания
агрегатора логистических компаний.
Процессразработки начался 3 месяца назад, но т.к. я сам не могу оценить качество
работы программистов, ищу квалифицированного и опытного разработчика для аудита
его работы. Код написан на C#,ASP.net, Entity.
Задачи:
1. Проверитьправильность написания кода. Соответствует ли код с общепринятыми стандартами?
2. Скоростьисполнения
3. Гибкость кодадля дальнейших разработок
4. Насколькобыстро и просто данный код может быть перенят другим программистом для
дальнейшей разработки
5. Проверитьуровень защищённости кода.
Одним словомуказать на ошибки, найти уязвимости и слабые места в коде, в общем, проверить
его профпригодность.
ТЗ не делалосьвообще, все обсуждается в тиммитингах и записано на диаграммах. Такие аудиты
придется проводить время от времени.
В заявкеуказывайте свой часовой пояс и опыт в области программирования конкретно на C#/ASP.net/Entity.
Бюджет 3000р
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