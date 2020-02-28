Аудит программного кода (C#, ASP.net, Entity)

Здравствуйте.

Нужно провести проверкуи аудит программного кода, который пишет программист в процессе создания

агрегатора логистических компаний.

Процессразработки начался 3 месяца назад, но т.к. я сам не могу оценить качество

работы программистов, ищу квалифицированного и опытного разработчика для аудита

его работы. Код написан на C#,ASP.net, Entity.

Задачи:

1. Проверитьправильность написания кода. Соответствует ли код с общепринятыми стандартами?

2. Скоростьисполнения

3. Гибкость кодадля дальнейших разработок

4. Насколькобыстро и просто данный код может быть перенят другим программистом для

дальнейшей разработки

5. Проверитьуровень защищённости кода.

Одним словомуказать на ошибки, найти уязвимости и слабые места в коде, в общем, проверить

его профпригодность.

ТЗ не делалосьвообще, все обсуждается в тиммитингах и записано на диаграммах. Такие аудиты

придется проводить время от времени.

В заявкеуказывайте свой часовой пояс и опыт в области программирования конкретно на C#/ASP.net/Entity.

Бюджет 3000р