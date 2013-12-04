Блог создёт нагрузку на сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен4 заявки121 просмотр

Снять нагрузку и устранить причину. В августе было подобное, исправили и до сих пор было всё в норме. Сегодня снова резко подскачила нагрузка. Блог заблокирован. Разблокируют, как только возьмусь за исправление. Посещаемость маленькая от 100 до 200 в сутки и не росла.В чём дело не пойму.

11 лет назад
zaza7
Павел 
60 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$30
1 день
Всё отлично. Давно не встречал, настолько трудолюбивых и ответственных людей. Пока дело не закончит, не успокоится. Буду обращаться и в дальнейшем.
Сотрудничеством с Павлом очень доволен! Оперативное общение, исчерпывающие ответы, быстрая оплата. Однозначно рекомендую, буду ждать дальнейшего сотрудничества!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад

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