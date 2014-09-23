Должностные обязанности: Подготовка технических заданий для разработки десктоптных и веб-приложений, предназанченных для различных сфер деятельности. Требования: - Техническое/Лингвистическое образование, - Аналитический склад ума - Умение продуктивно ...
Комплексный аудит
Необходимо произвести комплексный аудит интернет магазина для выявления ошибок для последующего исправления на всех уровнях ресурса http://airfull.ru/
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