Комплексный аудит

Нужно проанализировать сайт, дать рекомендации по его продвижению в Яндекс и Гугл, также есть несколько вопросов. Сайт простой, почти визитка, производственной компании. Удобно пообщаться в скайпе, думаю достаточно будет 1 часа. Напишите ...