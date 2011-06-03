Лечение сайта от вирусов

Тестирование сайтовЗакрыт12 заявок252 просмотра
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Ситуация такая, что вирус постоянно проникает на сайт, смена фтп не помогает. Есть подозрение, что причина в том, что в сайте есть дыра. Надо не просто удалить вирус с сайта, но устранить причину по которой он туда проникает.

12 лет назад
vuzlib
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад