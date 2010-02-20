Найти и удалить вирус на форуме vbulletin

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Закрыт8 заявок163 просмотра

На форуме был вредоносный ифрейм и определялся как вирус. На главной вирус нашли и удалили. Но мозила фаирфокс все равно с каждой проверкой говорит, что на сайте вирус. Помогите от искать и удалить данный вирус.

15 лет назад
3aaaaaa3
Фёдор 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров