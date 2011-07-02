Настроить магазин.

Ситуация такая, что вирус постоянно проникает на сайт, смена фтп не помогает. Есть подозрение, что причина в том, что в сайте есть дыра. Надо не просто удалить вирус с сайта, но устранить причину по которой ...
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Есть готовый магазин Браслетов.net
Этот магазин нужно переселить на домен brasletov.in.ua который находится на том-же сервере.
Сделать переадресацию с Браслетов.net на brasletov.in.ua.
Подключить гиппер ссылки к баннерам магазина, чтобы они корректно работали.
Вставить 2 текста с картинками в рубрики.
Подкорректировать шрифт в названии рубрики...
Оплата: приват мани
wmu
wmz( для РФ)
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