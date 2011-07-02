Настроить магазин.

$10
Тестирование сайтовЗавершен3 заявки171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый магазин Браслетов.net

Этот магазин нужно переселить на домен brasletov.in.ua который находится на том-же сервере.

Сделать переадресацию с Браслетов.net на brasletov.in.ua.

Подключить гиппер ссылки к баннерам магазина, чтобы они корректно работали.

Вставить 2 текста с картинками в рубрики.

Подкорректировать шрифт в названии рубрики...

Оплата: приват мани

wmu

wmz( для РФ)

12 лет назад
Hohmatch
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Darkice
Витя 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Виктор- лучший фрилансер из всех фрилансеров с которыми я работал за последние полтора года, очень быстро выполнил задание, вечером выбрал его в качестве исполнителя, утром уже все было сделано. Мои,исключительно,положительные рекомендации!
Очень приятный заказчик. Четко ставит задачу и знает какой результат хочет получить. Остались только приятные впечатления.
  • Похожие заказы

  • Лечение сайта от вирусов

    Ситуация такая, что вирус постоянно проникает на сайт, смена фтп не помогает. Есть подозрение, что причина в том, что в сайте есть дыра. Надо не просто удалить вирус с сайта, но устранить причину по которой ...

    Тестирование сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тестирование функционала проекта

    Здравствуйте Для постоянного удаленного сотрудничества требуется человек, с опытом работы в тестировании сайтов. Задачи: - тестирование функционала сайта перед запуском - тестирование верстки и корректного отображения в браузерах - составление списковправок и доработок для программистов Обязательно наличие опыта. Уаажите стоимость ...

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Устранить «дырку», через которую взломали сайт

    Сайт: irbiscompany.ru сделан на Joomla. Задача: найти, как взломали сайт и с помощью чего до сих пор им могут пользоваться злоумышленники. А также устранить проблему из-за которой в настоящее время сайт не отображается. Проблема: сайт взломали 2 ...

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тестирование сайта

    Необходимо произвести тестирование сайта, сделать отчет о сильных и слабых сторонах ресурса. Дизайн, негативное тестирование, тестирование пользовательского интерфейса, анализ юзабилити, функциональное тестирование, проверка грамотности контента. Буквально - поверхностное тестирование. Жду ваших предложений, обязательно с указанием стоимости работы ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тестирование платежного сайта обменника

    Здравствуйте, Перед публикацией бета-версии сайта по приему платежей и автоматической продаже-покупке WebMoney за Альфа-Банк, Телебанк, ПромСвязьБанк (Россия) и др. требуется его тестирование как с пользовательской точки зрения, так и на ошибки безопасности. Набираю команду тестеров для быстрого ...

    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проверить на взлом сервер, сайт

    $30

    Необходимо проверить сайт- сервер на уязвимости. http://maxishop.kz оплата при нахождении и устранении уязвимости. тех. данные сервера win server 2008 Хост: (212.154.200.210) Хост Базы Данных: localhost (127.0.0.1) Операционная Система: БД: MySQL ...

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад