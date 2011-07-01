Устранение вируса на сайте, движок DLE

Тестирование сайтовЗавершен7 заявок227 просмотров
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Задача - устранение вируса на сайте, движок DLE. Антивирус определил как JS/Agent.NCA. Переустановка движка не помогла.

стучите в icq 266420080

12 лет назад
dva81
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
fastit
Сергей 
28 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Все четко и оперативно! И недорого! Буду работать и в дальнейшем.
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