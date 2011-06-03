Тестирование платежного сайта обменника

Здравствуйте,

Перед публикацией бета-версии сайта по приему платежей и автоматической продаже-покупке WebMoney за Альфа-Банк, Телебанк, ПромСвязьБанк (Россия) и др. требуется его тестирование как с пользовательской точки зрения, так и на ошибки безопасности.

Набираю команду тестеров для быстрого тестирования за сегодня. С лучшими буду работать на постоянной основе.

Сайт написан на php+mysql+zend+IIS (для тестеров по безопасности)

Для тестеров интерфейсов, юзабилити и fronend'а -- обязательно наличие вышеупомянутых банковских счетов + webmoney-кошелька.

В заявке указывайте максимум информации о себе и стоимость за 1 час работы.