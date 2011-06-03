Тестирование сайта

Тестирование сайтовЗакрыт4 заявки265 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо произвести тестирование сайта, сделать отчет о сильных и слабых сторонах ресурса.

Дизайн, негативное тестирование, тестирование пользовательского интерфейса, анализ юзабилити, функциональное тестирование, проверка грамотности контента.

Буквально - поверхностное тестирование.

Жду ваших предложений, обязательно с указанием стоимости работы и сроков.

Спасибо.

12 лет назад
1VIZITKA
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
amur22
Ирина 
44 годаАрмения
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$15
5 дней