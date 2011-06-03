Ситуация такая, что вирус постоянно проникает на сайт, смена фтп не помогает. Есть подозрение, что причина в том, что в сайте есть дыра. Надо не просто удалить вирус с сайта, но устранить причину по которой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо произвести тестирование сайта, сделать отчет о сильных и слабых сторонах ресурса.
Дизайн, негативное тестирование, тестирование пользовательского интерфейса, анализ юзабилити, функциональное тестирование, проверка грамотности контента.
Буквально - поверхностное тестирование.
Жду ваших предложений, обязательно с указанием стоимости работы и сроков.
Спасибо.
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