Протестировать сайт

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Закрыт8 заявок716 просмотров

Необходимо протестировать сайт интернет-магазина по верстке, программированию, внутренней логике.

При ответе на заказ присылайте ваши кейсы и планы тестирования.

4 года назад
partner430
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Валентина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
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Тестирование сайтов
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4 года назад
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4 года назад
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39 лет
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