Разработка ТЗ с блок-схемами и интерфейсами

Тестирование сайтовЗакрыт5 заявок209 просмотров
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Необходима разработка ТЗ с блок-схемами и интерфейсами по имеющимся материалам.

Опыт работы и построения блок-схем и интерфейсов – обязательны.

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11 лет назад
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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