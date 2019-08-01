Тест сайта на вирусы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт8 заявок507 просмотров

Всем привет. Хотим провести тест сайта на вирусы.

Поймали вирус и теперь чтобы перестроховаться хотим протестить и обновить пароли

Сайт на модХ

Сколько будет стоить данная услуга и какие будут сроки?

6 лет назад
masimrek
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров