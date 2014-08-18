Тестирование интернет магазина

Необходим человек на простую работу по тестированиею интернет магазина. Необходимо будет пройтись по всему магазину, по выбирать товары, добавлять их в корзину, проиводить заказ и т.д. попутно все найденые ошибки, баги и глюки скидывать в google docs

Оплата за каждый найденный баг - 10р

сейчас за один проход находится штук 20ть глюков.