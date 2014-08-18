У нас есть CRM-система по недвижимости и юридическим вопросам. То есть в нее заносится информация о существующих и потенциальных клиентах, которым нужно решать вопросы по продаже, покупке, оформлению, судебным делам по обьектам недвижимости. ...
Тестирование интернет магазина
Необходим человек на простую работу по тестированиею интернет магазина. Необходимо будет пройтись по всему магазину, по выбирать товары, добавлять их в корзину, проиводить заказ и т.д. попутно все найденые ошибки, баги и глюки скидывать в google docs
Оплата за каждый найденный баг - 10р
сейчас за один проход находится штук 20ть глюков.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Должностные обязанности: Подготовка технических заданий для разработки десктоптных и веб-приложений, предназанченных для различных сфер деятельности. Требования: - Техническое/Лингвистическое образование, - Аналитический склад ума - Умение продуктивно ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходим знающий специалист, который сможет проанализировать существующие сайты и выдать расширенный список по улучшению юзабилити, внешнего вида и функциональности. Суть работы 1) ознакомится с сайтом 2) просмотреть все наиболее важные ...Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
Срочно нужны тестировщики, в первую очередь на веб-проекты, а также на программное обеспечение (Windows): Что получите: - позадачную оплату; - потенциал для входа в команду Senior; - дальнейший ...Тестирование сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо СРОЧНО сделать аудит коммерческого сайта по Москве. Тематика - детские праздники. Ваши предложения.Тестирование сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо проверить все файлы скрипты на ошибки,дырки, на возможные инъекции. Ваша задача: Проверить все скрипты и написать комментарии где были ошибки. Не удаляя старые строки скриптов.Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется глубокий аудит интернет-магазина www.megasila.ru : 1) Аудит дизайна, по результату которого: рекомендации по добавлению, удалению, изменению элементов дизайна сайта; указания на возможные ошибки, рекомендации по повышению привлекательности дизайна. ...Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен комплексный аудит сайта http://gkpb.su/. Сайт в процессе доделки. Но хочется, чтобы получился хороший. Косяков много. Я хочу чтобы профессионал "под лупой" рассмотрел данный сайт и выдал мне ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно проанализировать сайт, дать рекомендации по его продвижению в Яндекс и Гугл, также есть несколько вопросов. Сайт простой, почти визитка, производственной компании. Удобно пообщаться в скайпе, думаю достаточно будет 1 часа. Напишите ...Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад