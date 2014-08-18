Тестирование интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт9 заявок505 просмотров

Необходим человек на простую работу по тестированиею интернет магазина. Необходимо будет пройтись по всему магазину, по выбирать товары, добавлять их в корзину, проиводить заказ и т.д. попутно все найденые ошибки, баги и глюки скидывать в google docs

Оплата за каждый найденный баг - 10р

сейчас за один проход находится штук 20ть глюков.

11 лет назад
noxon2
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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