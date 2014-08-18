Концепт идеальной CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт4 заявки203 просмотра

У нас есть CRM-система по недвижимости и юридическим вопросам. То есть в нее заносится информация о существующих и потенциальных клиентах, которым нужно решать вопросы по продаже, покупке, оформлению, судебным делам по обьектам недвижимости.

Хотелось бы облечь работу сотрудников в максимально удобную, юзерфрендли и интуитивно понятную структуру. Я видел массу разных срм-систем, но концепция массы связанных между собой таблиц типа клиенты - обьекты - заявки - сделки в классическом виде понятна скорее программистам, чем пользователям.

Мне не нужен именно дизайн как таковой. У нас есть масса замечательных css-фреймворков, в которые мы оформим концепт. Нам нужен именно концепт, в любой форме: набросок на листе, текстовое описание, скриншот удачного примера, который можно применить к недвижимости.

Надеюсь на Ваши таланты. Хотелось бы более толкового предложения, нежели "сделаем", задача интересная, творческая, необычная, и не каждый с ней справится.

CSS
11 лет назад
vickivanov
Виталий 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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