Тестирование сайта

Тестирование сайтовЗакрыт5 заявок219 просмотров
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Есть сайт, написанный веб-студией на заказ. Заказчик не уверен в том, что сделанная работа соответствует всем заданным критериям качества. Обязательно нужно провести нагрузочное тестирование ботами, опыт такого тестирования будет являться преимуществом.

Задачи:

- Поиск багов по безопасности

- Нагрузочное тестирование (тестирование максимальной нагрузки обязательно)

- Аудит проекта перед релизом

6 лет назад
Asyouwish
Максим 
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад