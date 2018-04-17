Тестирование сайта

Ддосят с стакой силой что cloudflare не помогает ,включаю I'm Under Attack! не помогает , заблокировал доступ стран пол мира откуда идет нагрузка , но все равно сайт падает , стоит отвязать домен - сразу нагрузка спадает ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, написанный веб-студией на заказ. Заказчик не уверен в том, что сделанная работа соответствует всем заданным критериям качества. Обязательно нужно провести нагрузочное тестирование ботами, опыт такого тестирования будет являться преимуществом.
Задачи:
- Поиск багов по безопасности
- Нагрузочное тестирование (тестирование максимальной нагрузки обязательно)
- Аудит проекта перед релизом
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