Тестирование сайта

Для онлайн-шопа был сделан редизайн фронт-енда с подключением новых классов, дополнительного функционала, а чтобы особенно не было скучно, одновременно была заменена бек-енд часть. Для тестирования именно функциональной части фронт-енда в хвост и гриву ищем QA с ...