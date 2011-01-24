Тестирование скрипта для Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен3 заявки161 просмотр

Требуется протестировать скрипт для увеличения фотографий в четырех браузерах (Chrome 4+/IE7,8,9/Opera 11/Firefox 3+).

14 лет назад
Tygragrinn
Николай 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

FrolovMax
Максим 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Быстро схватывающий на лету задание и исполнительный фрилансер. Всегда готов к дальнейшему сотрудничеству.
Отличный заказчик, задача поставлена четко, оплата поступила незамедлительно. Советую всем, сотрудничайте

Заявки фрилансеров

FrolovMax
Максим 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад