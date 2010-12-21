Вылечить сайт от вирусов.

Сайты на хостинге заражены вирусом gumbos.com, который вставляет iframe в код сайта. От этого каждый сайт лежит.

Необходимо вылечить этот сайт, приведя его в работоспособное состояние (возможно,в нем еще есть вирусы).

А потом из бекапов 3х дневной давности восстановить эти сайты.

Сайты на неткате в количестве 2 шт, 1 сайт на хтмл+пхп.