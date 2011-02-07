Проверить и переделать сайт

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен5 заявок230 просмотров

Имеется сайт ( в виде файлов) который работал на РНР 4, что то произошло с хостом,

после чего перестал работать.

Собственно нужно сделать следующее:

1. Проверить работоспособный он или нет

2. Если не работоспособный довести до рабочего состояния

3. Перевести его на РНР 5 или другие варианты, которые сейчас наиболее актуальны (Бюджет отдельный)

Оплата - Яндекс деньги

14 лет назад
andy217
Андрей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Petrovichalt
Петр 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$70
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отлично

Заявки фрилансеров

Petrovichalt
Петр 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад