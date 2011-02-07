Проверить и переделать сайт

Имеется сайт ( в виде файлов) который работал на РНР 4, что то произошло с хостом,

после чего перестал работать.

Собственно нужно сделать следующее:

1. Проверить работоспособный он или нет

2. Если не работоспособный довести до рабочего состояния

3. Перевести его на РНР 5 или другие варианты, которые сейчас наиболее актуальны (Бюджет отдельный)

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