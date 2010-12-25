Всем привет. Есть сайт :olda.com.ua. Мне кажется что над сайтом еще надо работать и по дизайну и по продвижению. Ваши предложения.
Аудит исправления ошибок (joomla, virtuemart)
Необходимо проверить и принять работу по исправлению ошибок в кодах, ссылках... (joomla, virtuemart)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $80
Сайты на хостинге заражены вирусом gumbos.com, который вставляет iframe в код сайта. От этого каждый сайт лежит. Необходимо вылечить этот сайт, приведя его в работоспособное состояние (возможно,в нем еще есть вирусы). ...Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
http://lidomed.com.ua - на этом сайте в шапке отходит кнопка в поиске в Google Chrome, Safari.Завершен14 лет назад
Протестировать ИМ на юзабилити, работу, соответствие ТЗ, уязвимости. Дать рекомендации.Завершен14 лет назад
Необходимо удалить с сайта вредоносный код и провести мероприятия по защите сайта на dle от заражания вирусами.Завершен14 лет назад
Добрый вечер, на двух сайтах сидят вирусы, нужно их убрать avalife.ru tchest.org с меня: напишу отличный отзыв и гарантирую опалту сразу же после выполнения задания с вас: нужно убрать вирусы!!! Не ...Тестирование сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
Всем привет! Нужно найти уязвимости сайта, а также дать мне подробный отчет о них, и способах их устранения. Урл сайта дам только выбранному исполнителю. Скрипт сайта довольно простой. Нужен только опытный спец ...Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Внутренняя оптимизацияТестирование сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно доработать скрипт тизерной сети(http://tiser.la-ja-femme.ru/), исправить все баги и недоработки. А также разработать уникальный дизайн. Жду предложений с ценами(цена за исправления и дизайн отдельно).Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
www.saniks.ru - работает на Битриксе (последняя версия), хостится на www.newhost.ru. Недели 2 назад начали вылетать 503 ошибки. Вылетают в разных частях сайта, вчера гарантировано при попытке захода на форум, а вообще закономерность отследить не получается. ...Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад