Тестирование вебмейл-клиента

Компания ищет желающих участвовать в тестировании новой версии webmail-приложения. Продукт разработан с использованием PHP и JavaScript (в том числе AJAX). Знание указанных технологий не обязательно, достаточно умения установить и протестировать приложение на предмет корректной работоспособности в различных ситуациях.

Место жительства значения не имеет, график деятельности свободный. Оплата будет зависеть от числа обнаруженных багов (из расчета 100-500руб. за баг в зависимости от критичности), выплаты производятся по WebMoney, но можем рассмотреть и другие варианты. Подробности по email [email protected].