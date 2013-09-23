Тестировщик

$2500
Тестирование сайтовЗакрыт5 заявок313 просмотров
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Ведущая торговая площадка Tender.pro приглашает в команду инженера - тестировщика

для обеспечения качества разработки в постоянно развивающемся крупном онлайн-сервисе.

Вам предстоит участвовать в проектах в области b2b закупок, проявить свои

творческие способности и развиваться в команде профессионалов.

Обязанности:

Участие в проектах по функциональному тестированию ПО

Анализ функциональных требований

Cоставление тест-планов и разработка сценариев тестирования

Желание и умение до конца разбираться в проблеме

Настройка, управление и поддержание тестовой среды, тестовых данных

Регистрация и анализ дефектов

Требования:

Плюсом будет являться опыт тестирования веб-сайтов со сложной функциональностью

Желательно знания SQL (на уровне написания сложных запросов).

Умение работать с задачами, поставленными «в общем виде»

Опыт подготовки проектной документации (руководство пользователя, описание тестов).

Опыт автоматизированного тестирования или разработки будет плюсом.

Опыт нагрузочного, интеграционного, регрессионного тестирования будет плюсом

Условия работы:

Оформление согласно ТК РФ

Работа удаленная, полный рабочий день, надежный канал интернет, возможность голосового общения

Заработная плата по итогам собеседования, от 40т. рублей, премии по результатам

Гибкий подход к организации рабочего дня;

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10 лет назад
Never01
52 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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