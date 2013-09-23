Тестировщик

Необходим профессиональный аудит существующего сайта. С рекомендациями по дальнейшим шагам. Возможность в дальнейшем реализация рекомендаций Сайт: http://www.nsb-group.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ведущая торговая площадка Tender.pro приглашает в команду инженера - тестировщика
для обеспечения качества разработки в постоянно развивающемся крупном онлайн-сервисе.
Вам предстоит участвовать в проектах в области b2b закупок, проявить свои
творческие способности и развиваться в команде профессионалов.
Обязанности:
Участие в проектах по функциональному тестированию ПО
Анализ функциональных требований
Cоставление тест-планов и разработка сценариев тестирования
Желание и умение до конца разбираться в проблеме
Настройка, управление и поддержание тестовой среды, тестовых данных
Регистрация и анализ дефектов
Требования:
Плюсом будет являться опыт тестирования веб-сайтов со сложной функциональностью
Желательно знания SQL (на уровне написания сложных запросов).
Умение работать с задачами, поставленными «в общем виде»
Опыт подготовки проектной документации (руководство пользователя, описание тестов).
Опыт автоматизированного тестирования или разработки будет плюсом.
Опыт нагрузочного, интеграционного, регрессионного тестирования будет плюсом
Условия работы:
Оформление согласно ТК РФ
Работа удаленная, полный рабочий день, надежный канал интернет, возможность голосового общения
Заработная плата по итогам собеседования, от 40т. рублей, премии по результатам
Гибкий подход к организации рабочего дня;
Интересные проекты.
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