Написать грамотное Т3

Необходим профессиональный аудит существующего сайта. С рекомендациями по дальнейшим шагам. Возможность в дальнейшем реализация рекомендаций Сайт: http://www.nsb-group.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо составить грамотное Т3 для верстки нового сайта, на joomla, картинки Главной и внутренних страниц есть.
Пример наиболее близкого по функционалу сайта то же есть http://muse.mu/
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