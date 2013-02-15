Требуется перенести сайт с хоста на другой хост

$15
Тестирование сайтовЗавершен16 заявок185 просмотров
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При этом перенести БД + файлы на хосте. А также подключить новую БД на новом хосте к сайту. CMS Joomla.

Могу сам залить файлы на хост, чтобы Вам осталось только БД подрубить. Работы минут на 20.

11 лет назад
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alex159357
Максим 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$15
1 день
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