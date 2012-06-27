Удаление вируса и проверка на уязвимость сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
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Есть выделенный сервер на Linux с управлением через Plesk, на некоторых сайтах на сервере обнаружены вируса, которые после удаления периодически обновляются. Нужен человек с опытом, чтобы разобрался и удалил. Оставляйте ваши координаты для связи чтобы обсудить детали.

Linux
13 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад

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