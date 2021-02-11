Мы занимаемся продажей инертных материалов (песок , щебень и т.д.). У нас есть входящие заявки с сайта (звонки, письма, заполнения форм обратного звонка и т.д.)+ заявки, которые получаются в результате обзвона клиентской базы. Необходимо их ...
Лиды на онлайн службу для управления рабочими нарядами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны лиды на онлайновую службу для управления рабочими нарядами. Например, для управления нарядами выездных специалистов (монтажники / клининговые службы / охранные предприятия и т.д.).
Более подробную информацию о продукте можно почерпнуть отсюда:
http://avril-logistics.wialon-consulting.de/
Оплата сдельная по договоренности.
- Похожие заказы
- Управление продажами20 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Добрый день. Необходимо подключать рестораны, кафе, торговые центры, магазины, фитнес клубы к сервису для воспроизведения легальной музыки для бизнеса. Вы можете как угодно привлекать клиентов для подключения. Особых инструкций по этому поводу нет. Все зависит только ...Управление продажами2 заявкиЗакрыт3 года назад
[b]Всем привет! Мы компания Appyland. Мы занимаемся:[/b] [list][*]Разработкой игр[*]Производством рекламных материалов для рынка мобильных приложений[*]Созданием системы для проверки гипотез[/list]У нас есть отличное собственное производство и продукт, который интересен большинству игроков рынка мобильных приложений.Продавать надо будет разработку ...Управление продажами2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $250
продажи клиентам услуг сайта объявлений (относительно популярный среди 10000 компаний-пользователей маркетплейс) методом обзвона через мессенджеры по горячей базе объявлений. Плата указана при условии 20 продаж за 2 недели срока выполнения работ (если менее - то ...Закрыт3 года назад
Нужен работник (можно удаленно, можно официально в офис) для настройки работы с торговыми площадками розетка, пром, закупка, крафта, бигл . В данный момент все площадки работают, нужно проверить правильность настройки этих компаний, внести изменения по ...Управление продажами3 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте,меня интересует информация по составлению бизнес плана для открытия автомойки.Управление продажами9 заявокЗакрыт3 года назад
- $260
На постоянную удаленную работу требуется агент по продаже недвижимости. Наличие опыта не обязательно. Введем в курс дела, предоставим обучающие видео, всему научим. [b]Обязанности:[/b] - Поиск недвижимости от собственников на сайтах Авито, Юла и т.д. - Переговоры с собственниками и ...Управление продажами6 заявокЗакрыт3 года назад
задача: Обзвон перевозчиков (автотранспорт) на предмет выявления ЛПР ответственного за подсчета пассажиропотока на маршрутах Ресурсы: предоставление базы, IP телефона, скрипт переговоров От вас: ноутбук/компьютер + сотовый телефон на который будет установление IP приложение Оплата по факту предоставления ЛПР ...Закрыт3 года назад
Требуется найти клиентов для психолога. Клиенты могут быть с любого города или с любой страны. Главное условие-русскоговорящие. Оплата сдельная за каждого клиента, либо фикс, либо сами накинете сколько нужно. При долгосрочном сотрудничестве, если состоится, в ...Управление продажами9 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем специалиста по настройке магазина на Авито и Юле. Нужно будет обновить текущие объявления и запустить получение трафика. Цель - получение целевых заявок. Это проект не на один запуск. Мы ищем партнера для постоянного сотрудничества. Необходимо будет постоянно ...Закрыт3 года назад