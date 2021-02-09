Подключение точек к сервису музыки для бизнеса

$15
Управление продажамиЗакрыт2 заявки404 просмотра
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Добрый день.

Необходимо подключать рестораны, кафе, торговые центры, магазины, фитнес клубы к сервису для воспроизведения легальной музыки для бизнеса. Вы можете как угодно привлекать клиентов для подключения. Особых инструкций по этому поводу нет. Все зависит только от вас. Вы привлекаете клиента - мы вам платим, все просто.

Подробное описание в прикрепленном файле.

3 года назад
Keyfob
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
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