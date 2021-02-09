Подключение точек к сервису музыки для бизнеса

Добрый день.

Необходимо подключать рестораны, кафе, торговые центры, магазины, фитнес клубы к сервису для воспроизведения легальной музыки для бизнеса. Вы можете как угодно привлекать клиентов для подключения. Особых инструкций по этому поводу нет. Все зависит только от вас. Вы привлекаете клиента - мы вам платим, все просто.

Подробное описание в прикрепленном файле.