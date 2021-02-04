Менеджер по продажам

продажи клиентам услуг сайта объявлений (относительно популярный среди 10000 компаний-пользователей маркетплейс) методом обзвона через мессенджеры по горячей базе объявлений. Плата указана при условии 20 продаж за 2 недели срока выполнения работ (если менее - то ...
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Всем привет! Мы компания Appyland. Мы занимаемся:
- Разработкой игр
- Производством рекламных материалов для рынка мобильных приложений
- Созданием системы для проверки гипотез
Мы ищем активных и голодных до побед продажников. Для нас не имеет значения, есть у тебя опыт или нет, учишься ты в универе, или у тебя нет образования, высокий ты или низкий, худой или полный, веган ты или дня без мяса прожить не можешь и т.д.
Нам важно, чтобы ты умел(а):
- разговаривать и хорошо доносить свои мысли и идеи;
- слушать и воспринимать информацию;
- знакомиться и общаться с новыми людьми;
- пользоваться гуглом;
- работать придётся очень много. Если ты ищешь что-то спокойное и размеренное - мы не подходим друг другу;
- вы будете работать не ради нас, а ради себя, поэтому бешеное желание саморазвития и достижений должно быть неотъемлемой частью вашей системы ценностей;
- придется забыть слова "невозможно", "нереально", "боюсь";
- ты должен(на) уметь самостоятельно искать информацию в поисковиках и изучать множество материалов, чтобы укреплять свои скиллы;
- Мы сделаем вам небольшой фиксированный оклад. Он пригодится до первых результатов.
- Далее основная часть ваших доходов будет формироваться из системы мотивации - она вам понравится.
Пиши/звони скорее:
89161555373
@mininymph - телеграмм (предпочтительно)
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