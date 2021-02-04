Менеджер по продажам

Всем привет! Мы компания Appyland. Мы занимаемся:

Разработкой игр

Производством рекламных материалов для рынка мобильных приложений

Созданием системы для проверки гипотез

У нас есть отличное собственное производство и продукт, который интересен большинству игроков рынка мобильных приложений.Продавать надо будет разработку статичных, видео-анимационных, playable баннеров и игровых концепций - в совокупности с нашим продуктом, который мы будем предоставлять бесплатно, что облегчает задачу в несколько раз.

Мы ищем активных и голодных до побед продажников. Для нас не имеет значения, есть у тебя опыт или нет, учишься ты в универе, или у тебя нет образования, высокий ты или низкий, худой или полный, веган ты или дня без мяса прожить не можешь и т.д.

Нам важно, чтобы ты умел(а):

разговаривать и хорошо доносить свои мысли и идеи;

слушать и воспринимать информацию;

знакомиться и общаться с новыми людьми;

пользоваться гуглом;

работать придётся очень много. Если ты ищешь что-то спокойное и размеренное - мы не подходим друг другу;

вы будете работать не ради нас, а ради себя, поэтому бешеное желание саморазвития и достижений должно быть неотъемлемой частью вашей системы ценностей;

придется забыть слова "невозможно", "нереально", "боюсь";

ты должен(на) уметь самостоятельно искать информацию в поисковиках и изучать множество материалов, чтобы укреплять свои скиллы;

Мы сделаем вам небольшой фиксированный оклад. Он пригодится до первых результатов.

Далее основная часть ваших доходов будет формироваться из системы мотивации - она вам понравится.

Офис в районе Китай-Города. Удалёнку тоже рассматриваем.

Пиши/звони скорее:

89161555373

@mininymph - телеграмм (предпочтительно)

[email protected]