Продажи клиентам услуг сайта методом обзвона через мессенджеры

продажи клиентам услуг сайта объявлений (относительно популярный среди 10000 компаний-пользователей маркетплейс) методом обзвона через мессенджеры по горячей базе объявлений. Плата указана при условии 20 продаж за 2 недели срока выполнения работ (если менее - то плата уменьшяется обратно пропорционально количествоу успешных продаж. Т.е. если было 10 продаж то суммы награды сократится на 50% и составит 125 долларов США). Внимание: продажа не обязательна! В день может быть несколько продаж. . Порог эффективности индивидуален и зависит от профессиональных способностей исполнителя к продаже. Работа по контракту без предоплат. Гарантия выплат 100%