Менеджер по продаже и аренде недвижимости (удалённо)

На постоянную удаленную работу требуется агент по продаже недвижимости.

Наличие опыта не обязательно. Введем в курс дела, предоставим обучающие видео, всему научим.

Обязанности:

- Поиск недвижимости от собственников на сайтах Авито, Юла и т.д.

- Переговоры с собственниками и покупателями недвижимости по телефону

- работа в CRM и на сайте (добавление объекта недвижимости и данных о собственнике)

Требования:

- Грамотная речь

- Наличие ПК и опыт работы с ним на уровне пользователя

- Наличие микрофона (общение с клиентами будет происходить через IP-телефонию)

- Наличие отдельной комнаты для работы

- Стабильное интернет-соединение

- Личные качества – целеустремленность, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, общительность, умение убеждать, желание работать на результат и зарабатывать.

Условия:

- Фиксированный оклад 20 000 рублей в месяц + высокий % от сделок (обычно не менее 40000 рублей)

- Испытательный период 1 месяц, оклад на время испытательного периода 15 000 рублей.

- своевременная выплату з/п

- Оплата удобным для вас способом: банковская карта, электронные деньги и т.д.

- График работы:

Понедельник - пятница: с 9 до 18 или с 10 до 19 часов по Москве. Перерыв на обед 1 час (в удобное для Вас время).

Суббота -воскресенье: выходной

- Для учета рабочего времени используем таймтрекер https://yaware.ru (обязательное условие)

Для записи на собеседование пишите в Telegram: @roman_stypeni