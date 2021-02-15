Обработка входящих заявок удаленно

Мы занимаемся продажей инертных материалов (песок , щебень и т.д.). У нас есть входящие заявки с сайта (звонки, письма, заполнения форм обратного звонка и т.д.)+ заявки, которые получаются в результате обзвона клиентской базы. Необходимо их обрабатывать, обращаться к снабженцу за помощью в ценообразование и закрывать клиента на покупку. Работа будет идти только с входящими обращениями. Возможны различные варианты оплаты.

Также есть необходимость в специалисте по обзвону холодной базы с целью ее утепления).