Администратор проектов

Компании, работающей в сфере мобильного маркетинга на постоянную работу нужен тим лидер для следующих задач: 1. Разработка и сопровождение высоконагруженного веб-ресурса и смежных проектов. 2. Распределение задач между программистами и контроль их выполнения. 3. Проектирование ПО и БД; Используемые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу администратора с функциями заказчика.
ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАТОРА
1. Сопровождение ~ 5 сайтов (преимущественно joomla), решение мелких текущих задач
2. Безопасность (мониторинг логов)
3. Хостинг
4. Резервное копирование баз данных и файлов
5. Планирование и бюджетирование рекламных компаний
6. Разработка, внедрение и ведение системы мотивации
ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА
Поиск исполнителей, постановка и контроль выполнения заданий, формирование команды по направлениям:
1. Дизайн, баннеры, шаблоны, графика
2. Программирование
3. Контент: копирайт, рерайт, размножение, картинки
4. Продвижение: seo, контекст, медиа, SMM, SMO
5. Создание сайтов "под ключ"
- и т.д.
менеджер должен обладать базовыми знаниями в указанных областях
ОПЛАТА
30% от бюджета каждого заказа.
Бюджеты на месяц от 2000 до 5000$
Премия (по результатам)
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ВАЖНОЕ условие — человек должен постоянно быть на связи с 9 до 20 мск – скайп, аську и т.д., и основное место работы для этого человека должен быть интернет.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
2. Camper-c.ru
3. Brigadier.by
4. Новый сайт – продажа недвижимости
БЮДЖЕТЫ ПО КАЖДОМУ САЙТУ ДО 05.2013ГОДА
• Продвижение 500 – 1000$ в месяц
• Обновление сайта 500 – 1000$ единовременно
p.s. ввиду крайней занятости могут быть задержки с ответом
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