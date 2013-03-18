Администратор проектов

Ищу администратора с функциями заказчика.

ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАТОРА

1. Сопровождение ~ 5 сайтов (преимущественно joomla), решение мелких текущих задач

2. Безопасность (мониторинг логов)

3. Хостинг

4. Резервное копирование баз данных и файлов

5. Планирование и бюджетирование рекламных компаний

6. Разработка, внедрение и ведение системы мотивации

ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА

Поиск исполнителей, постановка и контроль выполнения заданий, формирование команды по направлениям:

1. Дизайн, баннеры, шаблоны, графика

2. Программирование

3. Контент: копирайт, рерайт, размножение, картинки

4. Продвижение: seo, контекст, медиа, SMM, SMO

5. Создание сайтов "под ключ"

- и т.д.

менеджер должен обладать базовыми знаниями в указанных областях

ОПЛАТА

30% от бюджета каждого заказа.

Бюджеты на месяц от 2000 до 5000$

Премия (по результатам)

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ВАЖНОЕ условие — человек должен постоянно быть на связи с 9 до 20 мск – скайп, аську и т.д., и основное место работы для этого человека должен быть интернет.

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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ

1. Mebelstroy.by

2. Camper-c.ru

3. Brigadier.by

4. Новый сайт – продажа недвижимости

БЮДЖЕТЫ ПО КАЖДОМУ САЙТУ ДО 05.2013ГОДА

• Продвижение 500 – 1000$ в месяц

• Обновление сайта 500 – 1000$ единовременно

p.s. ввиду крайней занятости могут быть задержки с ответом