Администратор сайта мониторинга обменников

Управление проектамиЗакрыт25 заявок871 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется аминистратор сайта мониторинга обменников.

EXpoint - это мониторинг обменных пунктов, который предоставляет фактические данные по текущему курсу электронных валют на разных обменниках в режиме онлайн.

Обязанности:

• Подключение новых обменников-партнеров;

• Самостоятельный поиск и анализ информации для размещения на сайте;

• Предоставление поддержки обменникам-партнерам и клиентами (чат/письма);

• Актуализация данных предоставленных от обменников-партнеров;

• Контроль и ведение отчетности по партнерской сети обменников;

• Помощь в развитии проекта;

• Базовые знания HTML;

• Взаимодействовать с техническими специалистами, SEO специалистами, фрилансерами;

• Знание wordpress или понимание;

Требования:

• опыт работы контент-менеджером, администратором сайта

• письменная грамотность украинским и русским языками

• ответственность и организованность;

• хорошая обучаемость, внимательность к деталям;

• умение доходчиво излагать мысль письменно;

• умение обрабатывать большие объемы информации;

График свободный, главное вовремя выполнять задачи, обновлять сайт актуальной информацией и в краткий срок решать вопросы от пользователей.

Сайт: http://expoint.me

Конкурент: http://bestchange.ru

ЗП: первый месяц тестовый - 10 000 руб/мес, второй месяц, если все ок, 15 000р/мес + процент от дохода проекта.

Далее, обсуждаемо, исходя из результатов работы.

6 лет назад
Logitechh
Иван 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
15 дней назад
  • Похожие заказы

  • Рассылка E-mail, Whats app, Viber, Telegram

    Сайт компании: управление-строительно-инвестиционным-проектом.рф (сайтна стадии наполнения, часть услуг представлена) [b]Обязанности и опыт:[/b] E-mail – шаблон КП – тестирование писем – определение эффективных- обучение персонала ведению Whats app – шаблон КП – тестирование писем – определение эффективных- обучениеперсонала ведению Viber – ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • ТЗ-проектирование по ГОСТ на основании брифа

    $241

    Добрый день, есть бриф описывающий информационные сущности веб-системы под кодовым названием UBER для тракторов: перечислены все информационные сущности, их поля, дано их описание. Требуется разработать полноценное ТЗ, те а) оформить документ по ГОСТ (или близко ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отчет по ценам конкурентов

    Имеется сформированный отчет по ценам конкурентов Необходимо привезти его в порядок Все подробности и описание в файле По всем вопросам проведу и покажу до полного понимания задачи По стоимости предлагайте рассмотрим

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Менеджер колл-центра удаленно на дому

    Описание работодателя: Деятельность в сфере инвестиций и биржевой торговли на финансовых рынках Требования: Наличие ПК, необходимой гарнитуры (микрофона и наушников) для работы также обязательно Обязанности и Условия: Требуется менеджер для работы удаленно по обзвону клиентов (нехолодные звонки) ...

    Управление проектами7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сбор базы и обзвон ЛПР

    Необходимо собрать базу контактов с ЛПР (лицо принимающее решение – владелец бизнеса, директор магазина, менеджер по закупкам). В первую очередь нас интересуют райцентры и небольшие города, в которых люди живут в частных домах.    С каждого райцентра ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Удалить номер телефона и почту из справочников организаций

    Всем привет! Тут таблица с выгрузкой ТОП-20 Яндекс и Гугл по номеру телефона, названиям юр.лиц. https://docs.google.com/spreadsheets/d/11IZJ3R_tttt9FxrPVNp3rlXPcFRAMC4ghXUJ8h0ya4w/edit?usp=sharing Надо с этих порталов удалить конкретные номер телефона и почту. Связаться с администрацией и попросить об удалении.

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обзвон базы

    Наша компания занимается сдачей в аренду коттеджей и турбаз посуточно. Сейчас мы планируем открывать филиалы по всей России, для этого нам необходимо собрать базу собственников домов и договориться с ними о сотрудничестве. Ваша задача позвонить ...

    Управление проектами6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Анализ инструментов разработки малых распределенных, удаленных команд

    - подготовить список из топ 20 инструментов/сервисов для команд, занимающихся разработки программного обеспечения - написать зачем они нужны и чем могут помочь команде - найденные инструменты должны быть opensource Например: - rocket chat - удобный чат с функционалом вставки ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Провести анализ затрат it стартапов

    - взять несколько примеров(10) известных it стартапов (последние 5 лет, предпочтение отдавать зарубежным стартапам) – посмотреть что за софт они используют/использовали при запуске - посмотреть сколько они по отчетности тратят на разработку - узнать, сколько времени они запускались - ...

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад