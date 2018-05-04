Администратор сайта мониторинга обменников

Требуется аминистратор сайта мониторинга обменников.

EXpoint - это мониторинг обменных пунктов, который предоставляет фактические данные по текущему курсу электронных валют на разных обменниках в режиме онлайн.

Обязанности:

• Подключение новых обменников-партнеров;

• Самостоятельный поиск и анализ информации для размещения на сайте;

• Предоставление поддержки обменникам-партнерам и клиентами (чат/письма);

• Актуализация данных предоставленных от обменников-партнеров;

• Контроль и ведение отчетности по партнерской сети обменников;

• Помощь в развитии проекта;

• Базовые знания HTML;

• Взаимодействовать с техническими специалистами, SEO специалистами, фрилансерами;

• Знание wordpress или понимание;

Требования:

• опыт работы контент-менеджером, администратором сайта

• письменная грамотность украинским и русским языками

• ответственность и организованность;

• хорошая обучаемость, внимательность к деталям;

• умение доходчиво излагать мысль письменно;

• умение обрабатывать большие объемы информации;

График свободный, главное вовремя выполнять задачи, обновлять сайт актуальной информацией и в краткий срок решать вопросы от пользователей.

Сайт: http://expoint.me

Конкурент: http://bestchange.ru

ЗП: первый месяц тестовый - 10 000 руб/мес, второй месяц, если все ок, 15 000р/мес + процент от дохода проекта.

Далее, обсуждаемо, исходя из результатов работы.