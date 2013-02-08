Арт-директор

Требуется человек для совместной работы с группой художников и дизайнеров над игровыми проектами

Обязанности:

- Написание технических заданий к арту;

- Работа с художниками над графической составляющей проекта, тех-ие консультации – 3-5 художников;

- Внедрение арта в AIR и Flash;

- Адаптация арта в редактор уровней в Flash;

- Написание тех. заданий к левелдизайну;

- Проверка созданного левелдизайна.

От вас готовность быть на связи в любое время в течении суток.

KPI – мы платим вам минимальные 15000 рублей в месяц за исполнение обязанностей арт-менеджера – в течении 2-х месяцев вы должны довести оплату до 45000 рублей в месяц – за подробностями алгоритмов и счета оплаты – в личку.

Наличие завершенных арт-проектов – обязательно

Опыт работы в игровой индустрии – желателен

Указывайте также используемое программное обеспечение.