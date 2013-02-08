Ищу менеджера для управления своим проектом

Требуется менеджер проектов!

Проекты будут как разовые, т.е. сделал и забыл, так и требующие постоянной поддержки и обновления (в частности мой персональный блог, который вы должны будите создать чужими руками. Он будет требовать постоянного развития и обновления)

Ваша задача будет заключаться в умелом выполнении моих заданий при помощи чужих рук (фрилансеров).

Пример: Я даю Вам какое-либо задание, а вы его выполняете путем нахождения нужного человека для этого здания (фрилансера), т.е. мои задания (сложные) вы должны будите выполнять при помощи других рук.

Ваша задача будет заключаться только в нахождении нужного специалиста для задания и контроль за процессом, чтобы работы выполнялись в срок и качественно.

Сложные задания Вы будите выполнять при помощи чужих рук, простые задания Вам нужно будет выполнять самому (что-то настроить, подкорректировать, найти нужную программу или настроить ее, найти информацию и т.д.).

Требования к менеджеру:

1. Вы должны будите уметь оперативно находить нужных людей (фрилансеров) для выполнения моих заданий;

2. Вы должны уметь договариваться с людьми;

3. Быстро понимать, что от вас требуется и чего от вас хочет человек;

4. Уметь четко и внятно доносить свои мысли до человека, чтобы он понимал чего вы от него хотите;

5. Уметь находить подход к людям и быть коммуникабельным;

6. Вам необходимо будет постоянно подпинывать и допинывать тех людей, которым вы перепоручили мои задания, чтобы уложиться в поставленные мною сроки.

7. Вы должны быть продвинутым пользователем ПК. Придется работать шустро, быстро и много.

8. Очень желательны знание: html, css, работа в офисных программах (Word, Exel), знание Фотошоп или других граф. редакторов, копирайтинг, маркетинг.

9. Ваш ум должен уметь быстро и легко осваивать новые программы, темы и т.д. в общем, все новое вы должны легко усваивать и понимать, так как придется еще много чему научиться.

Заработная плата от 5000 до 30000 руб. Все будет зависеть от того как много, насколько качественно, и в срок, вы выполнили поставленные мною задачи.

Самое важное что от вас будет требоваться:

Вариант 1:

1. Понять чего я от вас хочу, т.е. понять мое задание;

2. Найти нужного человека для этого задания;

3. Контролировать исполнителя, чтобы он выполнял все как нужно.

4. Уложиться в поставленный мною срок.

Вариант 2:

1. Понять мое задание правильно;

2. Выполнить его самостоятельно в соответствии с моими требованиями и пожеланиями;

3. Уложиться в срок.

Важно: Средства на оплату работы специалистов будут выделяться мною. Я вам буду давать деньги на оплату работы фрилансеров (при этом вы должны также находить самые выгодные предложения на рынке, как по цене так и по качеству).

Если считаете что подходите на эту должность, то оставляйте свой скайп и телефон, будем проводить собеседование.