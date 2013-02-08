Ищу менеджера для управления своим проектом

Требования: - знание современных веб-технологий, - наличие опыта по тестированию веб-сайтов, - наличие опыта работы с фрилансерами, - свободное владение английским (приветствуется знание немецкого). Работа удалённая. Оплата своевременная, по факту выполненного проекта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется менеджер проектов!
Проекты будут как разовые, т.е. сделал и забыл, так и требующие постоянной поддержки и обновления (в частности мой персональный блог, который вы должны будите создать чужими руками. Он будет требовать постоянного развития и обновления)
Ваша задача будет заключаться в умелом выполнении моих заданий при помощи чужих рук (фрилансеров).
Пример: Я даю Вам какое-либо задание, а вы его выполняете путем нахождения нужного человека для этого здания (фрилансера), т.е. мои задания (сложные) вы должны будите выполнять при помощи других рук.
Ваша задача будет заключаться только в нахождении нужного специалиста для задания и контроль за процессом, чтобы работы выполнялись в срок и качественно.
Сложные задания Вы будите выполнять при помощи чужих рук, простые задания Вам нужно будет выполнять самому (что-то настроить, подкорректировать, найти нужную программу или настроить ее, найти информацию и т.д.).
Требования к менеджеру:
1. Вы должны будите уметь оперативно находить нужных людей (фрилансеров) для выполнения моих заданий;
2. Вы должны уметь договариваться с людьми;
3. Быстро понимать, что от вас требуется и чего от вас хочет человек;
4. Уметь четко и внятно доносить свои мысли до человека, чтобы он понимал чего вы от него хотите;
5. Уметь находить подход к людям и быть коммуникабельным;
6. Вам необходимо будет постоянно подпинывать и допинывать тех людей, которым вы перепоручили мои задания, чтобы уложиться в поставленные мною сроки.
7. Вы должны быть продвинутым пользователем ПК. Придется работать шустро, быстро и много.
8. Очень желательны знание: html, css, работа в офисных программах (Word, Exel), знание Фотошоп или других граф. редакторов, копирайтинг, маркетинг.
9. Ваш ум должен уметь быстро и легко осваивать новые программы, темы и т.д. в общем, все новое вы должны легко усваивать и понимать, так как придется еще много чему научиться.
Заработная плата от 5000 до 30000 руб. Все будет зависеть от того как много, насколько качественно, и в срок, вы выполнили поставленные мною задачи.
Самое важное что от вас будет требоваться:
Вариант 1:
1. Понять чего я от вас хочу, т.е. понять мое задание;
2. Найти нужного человека для этого задания;
3. Контролировать исполнителя, чтобы он выполнял все как нужно.
4. Уложиться в поставленный мною срок.
Вариант 2:
1. Понять мое задание правильно;
2. Выполнить его самостоятельно в соответствии с моими требованиями и пожеланиями;
3. Уложиться в срок.
Важно: Средства на оплату работы специалистов будут выделяться мною. Я вам буду давать деньги на оплату работы фрилансеров (при этом вы должны также находить самые выгодные предложения на рынке, как по цене так и по качеству).
Если считаете что подходите на эту должность, то оставляйте свой скайп и телефон, будем проводить собеседование.
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