Требуется руководитель веб-проектов

Сайты http://beruska.ru и http://beruska-baby.com Условия работы: на дому в сети интернет, частичная занятость. Обязательное время работы: понедельник-пятница, с 8 до 13, с 16 до 18 и 1 час в любое время до конца суток. Что нужно делать: 1. Принимать ...