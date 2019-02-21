Call-менеджер: Пригласить посетителей на мероприятие

Задача: Необходимо прозвонить базу 1000 контактов потенциальных посетителей и пригласить их на мероприятие.

Время для совершения диалогов: с 10:00 до 18:00 по МСК

Условия: 1000 диалогов - 10000 рублей.

Требования:

- Опыт работы по скрипту

- Общительность, дисциплина.

- Работа в crm

Доп.информация: ищем несколько человек, объем и оплата указана на одного call-менеджера, удаленка, связь с нас оплачиваем отдельно.

Отклики от Колл-центров рассматриваться НЕ будут.