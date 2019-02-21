Call-менеджер: Пригласить посетителей на мероприятие

Управление проектамиЗакрыт11 заявок207 просмотров
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Задача: Необходимо прозвонить базу 1000 контактов потенциальных посетителей и пригласить их на мероприятие.

Время для совершения диалогов: с 10:00 до 18:00 по МСК 

Условия: 1000 диалогов - 10000 рублей.

Требования: 

- Опыт работы по скрипту

- Общительность, дисциплина. 

- Работа в crm 

Доп.информация: ищем несколько человек, объем и оплата указана на одного call-менеджера, удаленка, связь с нас оплачиваем отдельно. 

Отклики от Колл-центров рассматриваться НЕ будут.

5 лет назад
JuliaRub
Юлия 
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад