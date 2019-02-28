Структура сайта - проработать

Нужно проработать новую структуру сайта красок Сайт был создан давно и в планах его переделать.

Написать Разделы, подразделы, свойства для фильтров и так далее. Всё это передать в вордомском файле или ексель, чтоб было иерархия разделов, всё логично и понятно.